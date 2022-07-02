Dolar düşecek diye ısrar eden Batırel'den sevindirecek tahmin!

Doların çakılacağını ısrarla söyleyen Necmettin Batırel, yine bomba bir yazıya imza attı.

Doların çakılacağını ısrarla söyleyen Necmettin Batırel, yine bomba bir yazıya imza attı. Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde, Türkiye'nin kabına sığmadığını belirterek, ekonomide işlerin tıkırında gittiğini ifade etti. İşte o yazı:

"Avrupa ve Amerika'nın yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz silahını kullanması ekonomileri küçültüyor. İşsizlik artıyor, insanlar hayat mücadelesi veriyor. Sanki savaş yıllarına geri dönüldü. Tüm fiyatlarda büyük artış var. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali enerjiyle birlikte gıda krizini zirveye çıkardı. Almanya'da enflasyon, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 7,9'a ulaşarak 1990'da iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da yıllık TÜFE 5,8, İspanya'da 10,2 ile 37 yılın rekorunu kırdı. Rakamlar size ilk bakışta küçük gelebilir. Ama geçen sene aynı zamanda yıllık TÜFE'nin bu ülkelerde %1,5 seviyesinde olduğunu düşünürseniz, ne kadar korkunç bir artış olduğunu anlarsınız.

Rusya'nın doğalgazı kesmesi sonrası Almanya yeşil enerji sistemini rafa kaldırdı, elektrik santrallerini kömürle çalıştırmaya başlıyor. Brent petrol bile bu tablo karşısında 109 dolara düştü. Kısa sürede 90 dolara inecek. İngiltere'de halk geçinemiyoruz, haykırışlarıyla sokaklara döküldü. Avrupa ekonomilerinde rekor enflasyon rakamları sonrası alım gücünün erozyona uğraması üzerine hükûmetler gıda bankalarını hizmete soktu. Ancak o kadar yoğun bir talep oluştu ki, Almanya'daki bazı gıda bankaları dağıttıkları gıdayı karneye bağlıyor. Almanya'da nüfusun yüzde 16'sı, yani 13 milyondan fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Ya Amerika... Dünyanın en büyük ekonomisinde durum nasıl? Tek kelime ile berbat! Ekonomi daralıyor, yani küçülüyor… İnsanlar işlerini kaybediyor, artan hayat pahalılığı karşısında hayat mücadelesi veriyor. Tüketici güveninde büyük düşüş var. Geçen sene dördüncü çeyrekte %6,9 büyüyen ABD ekonomisi 2022 ilk çeyrekte %1,6 daralarak resmen çakıldı. ABD'nin dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde 375,8 dolarla tarihî rekor kırdı. Faiz arttırarak enflasyonu düşürmek istiyorlar. Yani yangına körükle gidiyorlar. Sonuç ortada… Bugüne kadar bütün kazançların teker teker kaybolduğu bir dönem başladı.

Peki Türkiye? Biz de küçülecek miyiz? Kesinlikle hayır! Doğalgazımız akıyor. Ambarlarımız ağzına kadar dolu.

Topraklarımızdan petrol fışkırıyor, akaryakıt yükü hafifliyor, enflasyon can çekişiyor. Ukrayna tahılını hem %25 ucuza alacağız hem de dünyaya satacağız. Bakın reel kesim (iş dünyası) güven endeksi haziranda 104,6, hizmet sektörü güven endeksi 119,6, perakende ticaret güven endeksi 119,6 ile son derece yüksek. (100'ün üzerindeki rakamlar büyük canlanma olduğunu gösterir.)

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 2022 yılının ilk çeyreğinde %7,3 ile rekor kıran büyüme hızı ikinci çeyrekte %5,6 artacak diyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında imalat sanayi üretiminde yüzde 12,2, hizmet sektörü talebinde ise yüzde 8,2 artış olacak. Yani iki çeyrekte Türkiye ortalama %6,5 büyümüş olacak ki yüksek enflasyona karşı büyük bir zafer.

Finans sektörünün kalbi bankaların kazancı mayısta 33 milyar lira ile 8'e katlandı. 5 ayda 132 milyar kâr ettiler. Şirketlerimiz 4-5 misli nasıl büyüdü? Satış yaparak...

Türkiye zenginleşti. Şu oturduğumuz evlere, kullandığımız otomobillere, çoluk çocuk herkesin elindeki (en ucuzu 5 bin lira) cep telefonlarına bakın gerçeği görürsünüz. Geçim zorluğu çeken kesim her zaman her devirde vardır. Önemli olan onları ezdirmemek, kollamak, gelirlerini arttırmaktır. İşte hükûmet bütün imkânları seferber etti, yıldırım hızıyla karar aldı. Memur da emekli de asgari ücretli de iki bayramı bir arada yaşayacak... Evet, enflasyon bizde de var, dünyada da var. Ama onlar küçülüyor biz büyüyoruz... Çünkü başımızda işini bilen vatandaşını düşünen, ülkemizi dış dünyada aslanlar gibi savunan bir hükûmetimiz, terörün kökünü kazıyan, şanlı Mehmetçiğimiz var.

Farkında mısınız bilmiyorum, ben hatırlatayım. Türkiye bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oldu. Bunu ispat için size en canlı örneği vereyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ilk çeyrekte Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 451 milyar dolar olduğunu açıkladı... Bunun millî gelire oranı %56,8... İngiltere'de bu oran %314, Fransa'da %210, Almanya'da %148, ABD'de %97... İşte o özlenen yere göğe sığdırılamayan Batı ülkeleri borç batağında boğuluyor...

Son söz: Türkiye kabına sığmıyor…" .