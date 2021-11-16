Dolaplardaki küf lekeleri nasıl temizlenir?

Nem ve ısı değişiklikleri yüzünden duvarlarda, dolap içlerinde, tavanda, banyoda ve evin daha birçok farklı alanında küf oluşabiliyor. Bu küf lekelerini temizlemek ve oluşmalarını önlemek çok zor olabiliyor. Piyasada küf temizleyici maddeler satılsa da hiçbiri tam olarak işe yaramıyor. Peki doğal malzemelerle küf temizlemeyi hiç denediniz mi? Gelin birlikte doğal bir karışım hazırlayalım ve bu karışım sayesinde evde oluşmuş küflerden kurtulalım...



Nem ve ısı değişiklikleri küfe neden olabiliyor. Evimizin içinde, duvarlarda, dolaplarda, tavanda, banyoda ve daha birçok alanda küf oluştuğunu görebiliyoruz. Küfleri temizlemek ve bir daha oluşmalarını önlemek ise çok zor. Piyasada her ne kadar bu işe yarayan ürünler satılsa da hiçbiri tam olarak işe yaramıyor ve bolca kimyasal içeriyor. Sağlığınızı önemsiyor ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız, küflerden ve lekelerinden sizi kurtaracak bir tavsiyemiz olacak.

Dolaplardaki küf lekeleri nasıl temizlenmeli?

Evimizin odalarında farklı farklı dolaplar bulunuyor. Dolapların kapakları sürekli kapalı olduğu için küfe elverişli bir ortam oluşuyor. Bilhassa fazla nemli bir ortam olduğu için mutfak dolapları büyük tehlike altında. Mutfak dolaplarında yiyeceklerimizi, içeceklerimizi, tencerelerimizi, tavalarımızı, tabaklarımızı muhafaza ediyoruz. Buralarda küf oluştuğu zaman sağlığımıza doğrudan etki ediyor. Bu yüzden mutfak dolaplarındaki küflenmelerden hızlı bir şekilde kurtulmamız gerekir.

Öncelikle dolabın içerisinde bulunan tüm malzemeleri çıkarıp güzelce yıkamanız gerekiyor. Daha sonra dolabın içerisindeki küflü alanı kuru bir bezle ovalayarak silin. Daha sonra bir su bardağı sirkeye bir su bardağı su ekleyin. Karışımı temiz bir sprey şişesinin içine koyun. Kalan küf lekelerinin üzerine sirkeli su karışımını püskürtün.

Bu şekilde 15 dakika bekletin ardından temiz bir fırça yardımıyla kalan lekeleri yok edin. Kalıntıları kuru bir bezle güzelce toparlayın ve dolabı temizleyin.

Son olarak en az 10-15 damla çay ağacı yağını yine temiz bir sprey şişesine damlatıp üzerine bir su bardağı su ekleyin. Bu karışımı küflerden arındırdığınız tüm bölgeye uygulayın. 5-10 dakika bekletin ve temiz, nemli bir bezle bölgeyi temizleyin. Dolap içlerinde nem yüzünden küf oluşmasını önlemek için kuru bir bez yardımıyla güzelce kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.