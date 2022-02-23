Dolandırıcılar, şimdi de elektrik faturaları üzerinden vatandaşları tuzaklarına düşürmeye başladı

Sosyal medya üzerinden mesaj gönderen dolandırıcılar, zamlara tepki için bir kampanya başlatıldığı bahanesi ile sahte bağlantılar veriyor, vatandaşın parasını çalıyorlar.

Özellikle de son dönemlerde buldukları her fırsatı değerlendirmeye başlayan dolandırıcılar, şimdi de elektrik faturaları üzerinden vatandaşları vurmaya başladılar.

Sosyal medya üzerinden çeşitli mesajlar gönderen, bu mesajlarda elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle kampanya başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, son dönemlerde gündemden düşmeyen faturalardaki hassasiyetten faydalanarak vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyorlar.

Aslına bakacak olursak dolandırıcıların yeni tekniği de çok basit. Her zaman olduğu gibi çaldıkları sosyal medya hesapları üzerinden insanlara mesaj gönderen dolandırıcılar, zamlara tepki için bir kampanya başlatıldığını ve bu kampanyaya ufak yardımlar yapılabileceğini söylüyorlar. Tabiri caizse damardan giren ve "Sen susarsan ben susarsam bu zamların sonu gelmez." gibi ifadeler kullanan dolandırıcılar, gönderdikleri sahte bağlantılar üzerinden vatandaşların ceplerini boşaltıyorlar.

İşte dolandırıcıların gönderdiği mesaj

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, vatandaşları uyardı. Demircan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Bu tür linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. ‘Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hacklenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzerinizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor.

Osman Demircan'ın değindiği konulardan bir tanesi de gündemde olan elektrik faturalarıyla ilgili ikinci bir saldırı ihtimali. Buna kesin gözüyle bakan Demircan, faturalar düştüğünde bununla ilgili yeni bir teknik geliştirileceğini ve bu kez de insanların yüksek fatura ödediğinin ileri sürüleceğini, Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın adının kullanılacağını belirtiyor. "Çok büyük ihtimalle bir sosyal medya saldırısı daha yapacaklar." diyen Demircan, vatandaşın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: webtekno.com .