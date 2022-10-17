Doktorun Bir Günü İZLE | Röportaj Adam | YouTube Doktorun Bir Günü nereden, nasıl izlenir? Röportaj Adam olarak bilinen Youtuber Mahsun Karaca yaptığı videolar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Çok Güzel Hareketler ekibine dahil olan Mahsun Karaca YouTube hesabından yayınladığı Doktorun Bir Günü adlı videosu ile saatler içinde 2 milyon izlenme sayısına ulaştı. Doktorların yaşadığı sıkıntıları mizahi yönden ele alan Karaca herkesi güldürürken düşündürdü. Doktorun Bir Günü videosunu izlemek isteyenler de Doktorun Bir Günü videosu izle seçeneğini internette araştırmaya başladı.

Doktorun Bir Günü İZLE | Röportaj Adam | YouTube Doktorun Bir Günü nereden, nasıl izlenir? Röportaj Adam olarak bilinen Youtuber Mahsun Karaca yaptığı videolar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Çok Güzel Hareketler ekibine dahil olan Mahsun Karaca YouTube hesabından yayınladığı Doktorun Bir Günü adlı videosu ile saatler içinde 2 milyon izlenme sayısına ulaştı. Doktorların yaşadığı sıkıntıları mizahi yönden ele alan Karaca herkesi güldürürken düşündürdü. Doktorun Bir Günü videosunu izlemek isteyenler de Doktorun Bir Günü videosu izle seçeneğini internette araştırmaya başladı.

Youtube paylaşımları ile son zamanların en sevilen Youtuberları arasında yer alan Röportaj Adam Mahsun Karaca Youtue hesabından yayınladığı Doktorun Bir Günü adlı video ile bir kez daha gündem oldu. “Doktorun Bir Günü” başlığı ile yayınlanan videoda doktorların gün içerisinde yaşadığı sıkıntılar anlatan Röportaj Adam izleyenleri güldürken düşündürdü.

Doktorun Bir Günü videsonu izlemek isteyenler Röportaj Adam YouTube hesabına giderek videoyu izleyebilir. 2.3 milyon takipçisi bulunan Röportaj Adam, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında da oldukça aktif.

YouTube Doktorun Bir Günü nereden, nasıl izlenir?

Doktorun Bir Günü adlı video Youtube üzerinden https://www.youtube.com/watch?v=qjiAac_8oRA adresinden izlenebilir.

Doktorun Bir Günü

“Liseyi birincilikle bitirdim, üniversitede ilk 500'e girdim, sonunda hayal ettiğim mesleği yapıyorum artık” sözleriyle başlayan videoda bir doktor, bir gününün nasıl geçtiğini anlatıyor.

Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir?

Röportaj Adam Mahsun Karaca aslen Adanalıdır.

1992 yılında Adana'da dünyaya gelen Mahsun Karaca Türkiye'nin en çok tanınan Youtuberları arasında gösteriliyor.

Adana Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Mahsun Karaca Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekerek adını duyurdu. Daha sonra Youtube kanalı üzerinden farklı videolar ile abone sayısını artıran Mahsun Karaca Amacı Olmayan Grup (AOG) aracılığıyla videolarını paylaşmış ve büyük bir kitleye ulaşmıştır.

Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir.

Kısa süre içerisinde büyük bir kesimin beğenisini çektiği videolar ile kazanan Mahsun Karaca son olarak Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna katılması ile adından söz ettirdi.