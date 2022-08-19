Doktorlar arası 'orta parmak gösterdi' davasında emsal karar

AYM, hakaret davasından aldığı cezaya itiraz etmek için gerekçeli kararı alamayan, bu nedenle mağdur olan doktora devletin 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Davacı Özgür Şakir Beller, “Ülkede hâla adalet olmasının mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Dosya bilgilerine göre Aile Hekimi olarak görev yapan Özgür Şakir Beller'i bir meslektaşı “Bana orta parmak işareti” yaptı diye şikayet etti. Davanın görüldüğü Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi 12 Mart 2019'da Beller'i suçlu bularak önce 82 gün hapis cezasına çarptırdı. Ardından para cezasına çevirerek Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına karar verdi. Beller, duruşmadan 3 gün sonra bir dilekçe vererek ‘gerekçeli kararın' kendisine tebliğ edilmesinden sonra itiraz edeceğini bildirdi.

Dilekçeye rağmen mahkeme gerekçeli kararı açıklamadan dosyayı itirazı görüşmek üzere Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Karar orada onandı. Beller, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi

AYM 15 Haziran 2019 tarihinde yapılan başvurunun dosyasını inceledi, “Savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna” karar verdi. AYM Kararında şöyle denildi:

“Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğine; kararın bir örneğinin mahkemeye erişim haklarının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi ve başvurucuya 15 bin TL manevi tazminat ve avukatlık ücretinin ödenmesine karar verildi.”

“Hâlâ adalet var”

AYM'nin kararını SÖZCÜ Muhabirinden öğrenen Özgür Şakir Beller, çok mutlu olduğunu söyledi. Verilen cezanın haksız verildiğini, böyle bir hareket yapmadığını söyleyen Beller, “Öyle bir hareket yapmadığım ve haklı olduğum için, hakkımı vermeyen yerel mahkemelerin kararını AYM'ye taşıdım. AYM'nin verdiği karar sevindirici. Ülkede hâlâ adaletin var olduğunu bilmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. .