Doktor Levent Acar’dan Saç Ekimi Sonrası Mucizevi Tüyolar!

Uzman Doktor Levent Acar saç ekimi yaptıran kişilere yeni tavsiyelerde bulundu. Saç ekimi sonrası oldukça dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Levent Acar; saç ekimi yaptıran hastalara tüyolar verdi. Bu tüyolar sayesinde saç ekimi sonrasında daha rahat gezebileceksiniz!

Saç ekimi konusunda birçok farklı detayları hastalarla paylaşan Doktor Levent Acar; yapmış olduğumuz röportajda yeni tüyoları bizlerle paylaştı. Her hastanın mutlaka saç ekim işleminden sonra uygulaması gerektiği detayları anlatan Doktor Levent Acar bakın neler söyledi!

“Güneşten Mutlaka Uzak Durun!”

“Tabii ki de belirli yapılması gerekenleri doktorlar dile getiriyorlar. Ancak benim önemle vurguladığım nokta güneşten uzak durulması. Genellikle ilk üç gün güneşten uzak durulması söylense de bence ilk bir hafta saç ekimi işlemi uygulanan kişinin güneşten uzak durması gerekli. Eğer üç gün sonrasında dışarı çıkmanız zorunluysa; yumuşak bir kumaştan yapılmış olan şapka ile çıkmanızı tavsiye edebilirim. Bunun yanı sıra ilk gün kesinlikle ama kesinlikle saçlarınızı yıkamamanız önemlidir. İkinci gün ise hastanenize/kliniğinize giderek ense bölgenize pansuman yaptırmanız gereklidir. Saç ekimi işleminde saçların yıkanması yalnızca üçüncü günden itibaren doktor tarafından tavsiye edilir. Eğe belirtilen süre öncesinde saç yıkama işlemi yapılırsa; saç ekimi işleminden beklenen sonucun alınması maalesef zorlaşacaktır.”

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