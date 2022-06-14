Doğum yardımı parası nedir? Doğum yardımı parası nasıl alınır?

Doğum yapan kadınlara devlet tarafından analık yardımı ödemesi yapılmaktadır. Doğum parası almak isteyenlerin ne yapması gerektiği merak konusu oldu. Doğum yardımına nasıl başvurulur? Ödemeler nereden alınır? Bu gibi sorular genellikle cevap aranır. İşte analık yardımının detayları...

Devlet doğum yapan kadınlara doğum yardımı yapıyor. Doğum parasından yararlanmak isteyen kişilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bunlardan biri başvuru şartıdır. Devletten analık yardımı almak isteyen kadınların başvuru yapması gerekiyor. Başvuruların ardından devlet annelere doğum yardımı yapıyor.

Doğum yardımı sorgulaması yapmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilmektedir. Bunun için öncelikle e-Devlet'e giriş yapmak ve “https://www.turkiye.gov.tr/acshb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama” linki üzerinden sorgulama yapmak gerekir. Doğum yardımını e-Devlet üzerinden değil de farklı yöntemlerle sorgulamak isteyen kişiler için de bazı yöntemler vardır. E-Devlet şifresi olmayanlar, 170 veya 144 numaralı çağrı merkezlerini arayarak doğum yardımı başvurusunun durumunu öğrenebilmektedir.

Doğum yardımları ne zaman verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuruyu takip eden ay içinde doğum yardımı ödemelerini PTT aracılığıyla yapar. Başvurusu uygun görülen kişiler nüfus cüzdanları ile en yakın PTT şubesine giderek doğum yardımı alabilirler.

SSK doğum parası nasıl alınır?

SSK'lı olarak çalışan hamileler, doğum iznine çıktıkları dönemde rapor ile birlikte izin paralarını alma hakkına sahiptir. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenler “https://yeni-kimlik.com/sgk-ssk-dogum-parasi-basvuru-sorgulama.html” adresi üzerinden sorgulama yapabilmektedir.