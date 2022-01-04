DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MİM-SİN Kooperatifi'nin 26 yıllık sorunu Özhaseki Bakan'ın gayretleri ile çözüldü
Çin'den dünyayı şaşkına çeviren proje! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar
İmam maaşı ne kadar oldu? 2022 imam müezzin vaiz maaşı
2022 Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar? 2022 DKY hafta sonu ücreti
TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var
Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek?
Doğu Türkistanlı ailelerden Çinli sorumlular hakkında suç duyurusu
2022 Aile Yardımı ne kadar? Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu?
Kalp Yarası 27. bölüm full izle | Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası son bölüm tek parça!
Ek ders 2022 ücreti | (Kadrolu-Sözleşmeli) zamlı 2022 ocak ek ders ücretleri
Teknolojiye uyum sağlayamayan BlackBerry, cihazlarına desteği kesiyor
Mercedes tek şarjla 1000 km giden elektrikli aracını tanıttı
İsrail helikopteri denize düştü: 2 pilot ölü
Mehmet Metiner: 28 Şubat zihniyeti devam ediyor
2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Kadrolu-Sözleşmeli ek ders ücreti kaç TL oldu?

TIMETURK / GENEL / Doğu Türkistanlı ailelerden Çinli sorumlular hakkında suç duyurusu

Doğu Türkistanlı ailelerden Çinli sorumlular hakkında suç duyurusu

Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistan uyruklu aileler, yakınlarının tutulduğunu belirttikleri Çin'deki toplama kamplarının kapatılması çağrısı yaptı ve Çinli sorumlular hakkında 'yakalanma' talepli suç duyurusunda bulundu.

1 Saat Önce
2022-01-04 13:53:50
Doğu Türkistanlı ailelerden Çinli sorumlular hakkında suç duyurusu

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanan Doğu Türkistanlı aileler, "Ailelerimiz nerede?" ve "Çin, kardeşimi serbest bırak" yazılı dövizler ile Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.

Bazı gönüllü Türk avukatların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin toplandığı alanda, yerlere haklarında suç duyurusunda bulunulan bazı Çinli yetkililerin fotoğrafları serildi.

20220104_2_51583839_72216244

Çin tarafından Doğu Türkistanlılara karşı işlenen suçların yargıya taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.

20220104_2_51583839_72216239

Dilekçeyi başsavcılığa sunduktan sonra grup adına ortak basın açıklaması yapan gönüllü avukatlar Gülden Sönmez, Rümeysa Kabaoğlu ve Muhammet Furkan Yün, Çin toplama kamplarının kapatılması çağrısı yaptı.

20220104_2_51583839_72216240

Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik dini ve etnik temelli, "soykırım", "kasten öldürme", "işkence", "zalimane muamele" ve "zorla kaybettirme" gibi suçlar işlediği savunulan açıklamada, Doğu Türkistanlıların yanı sıra Türkiye vatandaşlarına yönelik bu suçların Türk Ceza Kanunu'na (TCK) dayanarak evrensel yargı yetkisi çerçevesinde yargıya taşındığı dile getirildi.

20220104_2_51583839_72216241

Açıklamada, yapılan suç duyurusuyla 9'u Türk vatandaşı toplam 19 şikayetçiye vekaleten, aralarında çocukların da yer aldığı, halen kamplarda tutulan ya da zorla kaybettirilen 116 mağdur ve kamplarda hayatlarını kaybeden maktuller için yargılama talep edildiği ifade edildi.

Çin siyasi sorumluları, toplama kampı müdürleri, polis memurları, yerli güvenlik personeli ve yöneticilerden oluşan 112 ismin savcılığa bildirildiği kaydedildi.

20220104_2_51583839_72216246

Doğu Türkistanlı mağdurlar konuştu

Ailelerinin toplama kamplarında tutulduğunu öne süren bazı Doğu Türkistanlılar meydanda birer konuşma yaptı.

Uygur Türkü olan Medine Nazimi, kız kardeşi Mevlide Hilal'in Türk vatandaşı olmasına rağmen 4 yıldır Çin kampında tutuklu olduğunu belirterek, "Çin devleti bilgi vermiyor. Çin hükümeti toplama kampı kurup türlü işkenceler yapmaktadır. Orada yaşanan bu zulme sessiz kalamam. Tüm kadınlar ve çocuklar adına adalet istiyorum. Bu soykırım durdurulmalıdır. Ben Türk adaletine güveniyorum. Vatandaşınız olan Mevlide Hilal'e sahip çıkın." dedi.

20220104_2_51583839_72216242

Nur Muhammet Uygur da, 2016 yılından beri Türkiye'de olduğunu söyleyerek, "Ailemden haber alamadım. Babamın öldüğü haberini aldım, evi de mühürlenmiş. Ben bir Uygur Türk'üyüm. Bu sebeple Adalet Bakanlığı, savcı ve hakimlerden adalet istiyoruz. Bedensel olarak burada yaşıyoruz ama ruh olarak burada değiliz." diye konuştu.

20220104_2_51583839_72216243

Mağdur şikayetçilerden Cevlan Shirmehmet ise, Türkiye'ye eğitim için gelip hukuk fakültesi okuduğunu ve burada okuması nedeniyle annesinin toplama kampında tutulduğunu aktardı.

Shirmehmet, şöyle devam etti:

"Annemin tek suçu benim Türkiye'de okumam. Mesleğim annemi kurtaramadı, tersine onu zindana attırdı. Dünyada adalet varsa, neden toplama kampı ve işkenceler devam ediyor? Onların serbest bırakılması için buradayız. Evrensel yargı kapsamında biz şikayetlerimize devam edeceğiz."

Üniversite öğrencisi olan Mafiret Emin de, 5 yıldır ailesinden haber alamadığını belirterek, "Türkiye hukukuna inanarak buraya geldik. Türkiye hükümeti sessiz kalamaz diye buraya geldik. Lütfen bu zulme sessiz kalmayınız." ifadelerini kullandı.

20220104_2_51583839_72216245

Suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 19 Doğu Türkistanlı kişinin ismi "şikayetçi" olarak yer alıyor.

20220104_2_51583839_72216248

Dilekçede, Çinli yetkililer, polis memuru, toplama kampı yöneticileri ve diğer sorumlulardan oluşan 112 kişi hakkında, "soykırım", "işkence" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanma talep ediliyor. Dilekçede ayrıca bu sorumlular hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması isteniyor.

20220104_2_51583839_72216247

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş