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Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır? Korona virüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi 12 Temmuz'dan itibaren yeniden sefere başlayacak. Yaz aylarında seyahat tutkunlarının vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki Doğu Expresi tren bileti fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi biletleri kaç para? Bilet bulamayan vatandaşlar Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır sorusuna da yanıt arıyor.

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06.07.2021 18:07:12
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır? Korona virüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi 12 Temmuz'dan itibaren yeniden sefere başlayacak. Yaz aylarında seyahat tutkunlarının vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki Doğu Expresi tren bileti fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi biletleri kaç para? Bilet bulamayan vatandaşlar Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır sorusuna da yanıt arıyor.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi uzun süre aradan sonra seferlerine yeniden başlıyor. Seyahat tutkunları için bulunmaz bir fırsat olan Doğu Ekspresi'nde yer bulmak için elinizi çabuk tutmalısınız zira Doğu Ekspresi'nde bilet bulma konusu oldukça zor. Doğu Ekspresi Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum illerinden geçerek Kars'a ulaşan TCDD Taşımacılık trenidir. Güzergâh uzunluğu 1310 km ve sefer süresi 24 saat 30 dakikadır. Daha önceleri İstanbul-Haydarpaşa-Kars arasında sefer yapmaktaydı fakat Ankara-İstanbul YHT projesi sebebiyle hat kısaltılmış ve seyahat başlangıç noktası Ankara olmuştur.

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2021 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Doğu Ekspresinde seyahat yaparak Anadolu'da eşsiz bir gün geçirmek isteyen binlerce kişi Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Doğu Ekspresi 2021 bilet fiyatları biletin alınacağı bölüme göre değişmektedir. 2021 yılı Doğu Ekspresi bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

2021 Doğu Ekspresi normal koktuk fiyatı (pulman)

Tam: 58 TL

Öğrenci (13–26 yaş) 49,50 TL

60-64 yaş arası: 49,50 TL

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) bilet fiyatı 2021

Tam: 78 TL

Öğrenci, öğretmen: 69.50 TL

60-64 yaş arası: 69.50 TL

65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş): 49 TL

Doğu Ekspresi yataklı vagon 2021 bilet fiyatları ne kadar?

Yataklı vagonlar: 480 TL

İki kişilik olduğunda yatak başına 249,5 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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