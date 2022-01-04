Doğu'da soğuk hava yaşamı etkiliyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Bitlis ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ağrı'da ise çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kars'ta soğukların etkisiyle sulak alanların yüzeyi buzla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yeşilbaş ördekler donan bataklıklarda yiyecek ararken görüntülendi.

Ardahan'da da göl ve dereler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarınI branda ve battaniye ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

-Sivas

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

-Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 180 yolu açan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Bitlis ve Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kardan kapanan 70 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 9 yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Hakkari'de de dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 112 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'un Bulanık ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava yüzünden Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Erentepe beldesinde yaşayan Zeki Onat, gazetecilere, bölgede soğuk havanın etkili olmaya devam ettiğini anlattı.

Özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü kaydeden Onat, "Bu yıl kış çok şiddetli geçiyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yaklaşık 3 kilometrelik yüzeyi buzla kaplandı." dedi.

-Erzincan

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.