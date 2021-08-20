Doğan Dinç kimdir? Doğan Dinç nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnamede Doğan Dinç de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. İşte Doğan Dinç'in hayatı ve biyografisi...

Doğan Dinç kimdir? Doğan Dinç nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnamede Doğan Dinç de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. İşte Doğan Dinç'in hayatı ve biyografisi...

Doğan Dinç kimdir?

Doğan Dinç Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Şube Müdürü görevinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevine atandı.

Doğan Dinç 1980 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Doğan Dinç ilk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı.

2001 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden dereceyle mezun oldu.

2003 yılında askerlik görevini tamamlayan Doğan Dinç 2004 yılında Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak vergi denetmen yardımcılığı mesleğine başladı.

2007 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdari Amirliği mesleğine Rize Kaymakam Adayı olarak başladı.

8 aylık Kaymakam vekilliğini Isparta'nın Atabey ilçesinde tamamladı.

Yabancı dil eğitimi ve incelemeler yapmak üzere bir yıllık süre için İngiltere'de bulundu.

2010 yılı nisan ayından itibaren yaklaşık 2,5 yıl Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kaymakam olarak çalıştı.

06.08.2012 tarihli kararname ile Çat kaymakamı olarak atandı.

Daha sonra 02.09.2014 tarihli ve 1032 sayılı karar ile Horasan Kaymakamlığı'na atandı.

Doğan Dinç Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Doğan Dinç evli ve iki çocuk babasıdır.

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