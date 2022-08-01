Doğalgaza zam mı geldi? Ağustos tarifesi açıklandı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile dünya piyasalarında büyük bir enerji krizi patlak verdi. Özellikle petrol ve doğalgaz konusunda pek çok ülke kış aylarında ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Ülkemizde şu an için doğalgaz konusunda sıkıntı görülmüyor ancak artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Doğalgaza zam mı geldi? Ağustos tarifesi açıklandı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile dünya piyasalarında büyük bir enerji krizi patlak verdi. Özellikle petrol ve doğalgaz konusunda pek çok ülke kış aylarında ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Ülkemizde şu an için doğalgaz konusunda sıkıntı görülmüyor ancak artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

2022 yılında doğalgaz alanında Avrpa'yı büyük bir kriz bekliyor. Kış aylarında doğalgaz kesintisine hazırlanan Avrupa'da tüm umutlar Rusya'nın Ukrayna savaşına son vererek uzlaşmacı bir politika izlemesinde. Ülkemizde doğalgaz konusuda ciddi bir sıkıntı yaşanmaması beklenirken vatandaşların asıl merak ettiği konu ise doğalgaza zam gelip gelmeyeceği.

Doğalgaza zam mı geldi?

Ağustos ayında doğalgaz terifeleri belli oldu. Doğalgaza elektrik üretiminde geçerli olmak üzere yüzde 10 artış gerçekleşti. Konut ve sanayi abonelerinin tarifelerinde ise zam yapılmadı. Doğalgazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.

Ağustos tarifesi açıklandı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi. .