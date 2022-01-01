2022 yılına zam haberleriyle girdik. Ulaşım, elektrik derken bir zam da doğalgaza geldi. Evlerde kullanılan doğalgaza 2022 yılında zam yapıldığı açıklandı. Doğalgaza ne kadar zam geldi? İGDAŞ 2022 doğalgaz zammı yüzde kaç? sorusu insanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam geldi. 2021 yılında 100 lira öden doğalgaz faturası aynı kullanım ile 2022 yılında 125 TL'ye çıkacak.

"Zam" kelimsi hiç kuşkusuz 2021 yılında en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor. Her ürüne peş peşe zam gelirken 2021'in son günlerinde bir zam haberi de doğalgaz için geldi. Doğalgaza ne kadar zam geldi? İGDAŞ 2022 doğalgaz zammı yüzde kaç oldu? gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022 doğalgaz zammına ilişkin detaylar...

Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Doğalgazda ise ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.