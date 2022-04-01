Doğalgaza ne kadar zam geldi 2022? Nisan doğalgaz zammı kaç TL? Konut doğalgaz zammı

Doğalgaza ne kadar zam geldi? Yapılan son dakika açıklamasına göre Nisan ayının ilk gününden itibaren doğalgaz zamlı fiyat tarifesi uygulanacak. Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile yapılacak olan doğalgaz zamının oranı açıklandı. Peki ama doğalgaza kaç TL zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?

Yapılan son dakika açıklamasına göre Nisan ayının ilk gününden itibaren doğalgaz zamlı fiyat tarifesi uygulanacak. Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile yapılacak olan doğalgaz zamının oranı açıklandı. Peki ama doğalgaza kaç TL zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?

Doğalgaza ne kadar zam geldi?

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu" ifadelerine yer verildi.

Konut doğalgazına ne kadar zam geldi?

Geçtiğimiz şubat ve mart ayında doğal gaza yapılan zamlar konutlars yansıtılmamıştı. Şubat ayında yalnızca santrallere %14 zam yapılmış, mesken ve ve sanayi aboneleri için geçerli tarife ise sabit kalmıştı.

Mart ayında ise elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tarifesine yüzde 18,3 oranında zam gelmişti ve bu sefer de mesken aboneleri ve sanayi abonelerine zam uygulanmamıştı. .