Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar?

Herkesin merakla beklediği açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımının detaylarını açıkladı. Hane başına yıllık 450-1150 TL arasında destek verilecek. İşte detaylar...

Yakacak yardımı adı altında ihtiyaç sahiplerine kömür desteği sağlanmaktadır. Ancak talep edilmesi halinde doğalgaz kullananlar ısınma yardımını kömür yerine doğalgaz olarak alabilecek. Bu yardımlar nasıl dağıtılacak? Her haneye ne kadar doğalgaz yardımı yapılacak? İklim koşullarına göre ayarlamalar yapılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında hane başına yıllık 450 - 1150 TL destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Yıllık 3 milyar TL destek öngörüyoruz." dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, doğalgaz desteği ile ilgili şunları söylemişti:

"Hane halkının kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 150 kilovat elektrik ve 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi aynı miktarda elektrik, doğalgaz için asgari ücretin yüzde 13'ü seviyesindedir. Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözünü burada yerine getirdik.

Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz desteği faturası olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıtta eşel mobil sisteminden normal tarifeye dönüldüğü için petrol fiyatları, döviz kurlarıyla belirlenen tarife yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız akaryakıta daha hesaplı fiyata erişebilmektedir." HANGİ HANEYE NE KADAR DOĞAL GAZ YARDIMI YAPILACAK? Isıtma desteği bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ birlikte çalışıyor. Sahada sıcaklık ölçümleri yapıldı. Bu sıcaklığa göre ne kadar ısıtma gerektiği mevsime göre belirlenir. Ödemeler buna göre yapılacaktır. Örneğin Antalya'da kış mevsiminde, Erzurum'da kış mevsiminde ihtiyaç duyulan doğalgaz miktarı farklıdır. Yani kış aylarında hangi ilde sıcaklık sıfırın altına ne kadar düşerse benzer kriterlere bakılır ve buna göre hesaplamalar yapılır. DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Bakan Yanık, doğalgaz yardımının da uygulamaya geçtiğinde diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet üzerinden sağlanacağını belirtti. Nasıl alınacak? Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.

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