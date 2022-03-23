Doğalgaz yardım parası nereden, nasıl alınır? Doğalgaz yardımı başladı mı? Doğalgaz fatura desteği ödemesi başladı mı? İhtiyaç sahibi haneleri ilgilendiren doğalgaz fatura yardımı desteği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığı açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvuru yaparak destek ödemesini alabilirler.

Doğalgaz yardım parası nereden, nasıl alınır? Doğalgaz yardımı başladı mı? Doğalgaz fatura desteği ödemesi başladı mı? İhtiyaç sahibi haneleri ilgilendiren doğalgaz fatura yardımı desteği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığı açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvuru yaparak destek ödemesini alabilirler.

Geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımınının yanında bir de doğalgaz fatura desteği sağlanbacağı açıklanmıştı. İhtiyaç sahipleri ödemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan binlerce kişiyi sevindiren açıklama geldi.

Doğalgaz yardımı başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi. Yanık ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz tüketim desteği ödemelerini başladığını açıkladı. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik yürütülen doğalgaz fatura desteğinde ödemeler yapılıyor.

Doğalgaz yardım parası nereden, nasıl alınır?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.

Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılında doğalgaz fatura desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Yanık açıklamasında şunları söylemişti: "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz fatura yardımı alabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi olduğunu gerekli belgelerle kanıtlayan ve sosyal yardım alan vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır.

Doğalgaz fatura desteği başvurusu nereye yapılır?

Başvurular E-devlet üzernden yapıalbilir. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edilerek de doğalgaz desteği parasını alabilirler.

Doğalgaz desteği ne kadar? 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Uygulama ile hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak." dedi. .