Doğalgaz merkezi nerede kurulacak? Trakya'nın neresinde doğalgaz merkezi kurulacak? Hangi ilde olacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus doğalgazına büyük ambargo uygulandı. Rusya Avrupa'ya gaz tedariki için farklı alternatiflerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Putin son olarak 'Avrupa için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir' açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya Erdoğan'dan flaş yanıt geldi. Erdoğan açıklamasında ' Bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor.' dedi.

Doğalgaz merkezi nerede kurulacak? Trakya'nın neresinde doğalgaz merkezi kurulacak? Hangi ilde olacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus doğalgazına büyük ambargo uygulandı. Rusya Avrupa'ya gaz tedariki için farklı alternatiflerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Putin son olarak "Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya Erdoğan'dan flaş yanıt geldi. Erdoğan açıklamasında " Bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya gaz sevkiuyatı için adresin Türkiye olduğundan bahsetti. Putin Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabileceğinden bahsetti. Putin'in açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açııklama geldi.

Doğalgaz merkezi nerede kurulacak?

Putin'in "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyeldi: İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Trakya'nın neresinde doğalgaz merkezi kurulacak?

Doğalgaz merkezinin kurulup kurulmayacağı ve nerede kurulacağı henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanacaktır. .