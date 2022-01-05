2022 yılının ilk günlerinde doğalgaz ve elektriğe yüklü miktarda zam gelmişti. Doğalgaza 2022 yılında konutta yüzde 25, sanayide ise yüzde 50 oranında zam geldi. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile doğalgazda kademeli tarifeye geçiliyor. Doğalgaz kademeli tarife nedir? Kademeli doğalgaz tarifesi en uygunu hangisi? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2022 doğalgaz kademeli tarife konusunda detaylar...

Doğalgaza ve elektriğe gelen yüklü zamların ardından doğalgaz konusunda bir gelişme daha yaşandı. Doğalgazda kademelş tarifeye geçiş için adım atıldı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile doğalgazda kademeli tarifeye geçiliyor.

Doğalgaz kademeli tarife nedir?

Daha önce elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Kademeli tarife bu kez de doğalgaz için geliyor. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi yasalaştığında, doğal gazda da kademeli tarifeye geçilecek. Teklife göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının, kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanacak.

Kademeli doğalgaz tarifesi en uygunu hangisi?

EPDK, daha önce yasalaşan kanun uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrikte kademeli tarifeye geçildiğini açıklamış, faturaların tüketimin 150 kwh/saatin altı ve üstü olmasına göre farklı fiyattan düzenleneceğini bildirmiş, iki ayrı zam oranı açıklamıştı. Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketiminin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla, BOTAŞ'a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilecek.

Doğalgaza evlerde yüzde 25 zam geldi

Konutlar için doğalgaza yüzde 25, sanayi aboneleri için yüzde 50, elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan tesislere ise yüzde 15 zam geldi. 4 kişilik bir hanenin aylık ortalama doğal gaz tüketiminin 80.33 m3 olduğuna işaret eden Çakar, “Bu miktar Türkiye'nin soğuk bölgelerinde ve soğuk mevsimlerinde iki ile beş kat artmaktadır. Doğal gaza yapılan zam ile birlikte dört kişilik hanenin aylık ortalama doğal gaz gideri 181.3TL'den 226.6TL'ye yükselecektir. Bu hanenin aylık ortalama elektrik ve doğal gaz giderleri toplamı 598 TL olacaktır. Kış aylarında ise doğal gaz tüketimi ve gideri ortalama 2 kat artacağından dolayı bu bedel 825 TL olacaktır” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.