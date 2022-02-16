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TIMETURK / GENEL / Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı desteği parsı kimlere verilir?

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı desteği parsı kimlere verilir?

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı desteği parsı kimlere verilir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi tarafından sorulmaya başkandı. Erdoğan doğalgaz desteğini Cuma gününden itibaren başlayacağını açıkladı. İhtiyaç sahipleri vatandaşlar da doğalgaz desteği yardımına başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını meraka ediyor.

33 Dakika Önce
2022-02-16 20:33:12
Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı desteği parsı kimlere verilir?

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı desteği parsı kimlere verilir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi tarafından sorulmaya başkandı. Erdoğan doğalgaz desteğini Cuma gününden itibaren başlayacağını açıkladı. İhtiyaç sahipleri vatandaşlar da doğalgaz desteği yardımına başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını meraka ediyor.

Cumhrubaşkanı Erdoğan Doğalgaz desteğine ilişkin önemli bir aöıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında doğalgaz desteği yardımlarının artırılacağından da bahsetti. Erdoğan açıklamasında şunları dile getirdi: "Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz desteğine dair de ilgili hazırlıklar tamamlandı. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Sosyal Güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını ve etkisini geçişletecek, 15 milyar liralık yeni destek planını hazırlığı talimatını verdim."

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Doğalgaz desteği parsı kimlere verilir?

Doğalgaz desteği alabilmek için öncelikke ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi olduğunu gerekli belgelerle kanıtlayan ve sosyal yardım alan vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır.

Doğalgaz fatura desteği başvurusu nereye yapılır?

Başvurular E-devlet üzernden yapıalbilir. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edilerek de doğalgaz desteği parasını alabilirler. .

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