Doğal ürünler kullanarak saçlarınızı sarıya boyayabilirsiniz

Bazen saçlarımızdaki beyazlardan kurtulmak için bazen de yalnızca kendimizde bir farklılığa gitmek için saçlarımızı boyayabiliyoruz. Ancak piyasada satılan birçok saç boyası kimyasal ürün içeriyor. Bu da zaman içerisinde saçımıza ve saç diplerimize zarar verebiliyor. Doğal ürünler kullanarak da saçlarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Peki nasıl? Cevabı haberimizde...



Kadınlar depresyona girdiğinde saçlarında değişikliğe gitmeye bayılır. Saçlarını kestirir veya boyatır. Bazen de beyazlayan saçlardan kurtulmak veya bir değişikliğe gitmek istediğimiz için saçlarımızı boyatmayı tercih ediyoruz. Ancak saçlarınızı boyamak için piyasada satılan kimyasal ürün içeren saç boyalarına mecbur değilsiniz. Doğal ürünler kullanarak da saçlarınızın rengini değiştirebilirsiniz.

Sarı saçlar için doğal bir bitkisel karışım tarifi

Birçok kişi papatyanın saçları sarartmada çok etkili doğal bir malzeme olduğunu bilir. Gelin onunla güzel bir saç boyası hazırlayalım. Bunun için beş yüz ml su, bir avuç kurutulmuş papatya ve isteğe bağlı olarak bir avuç kurutulmuş sarı kantarona ihtiyacınız olacak. Bu karışımın miktarını saçlarınızın yoğunluğuna ve uzunluğuna göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Eğer sarı kantaron kullanmayacaksanız papatya miktarını mutlaka artırmalısınız.

Bir tencereye suyu koyun. Daha sonra suyun içerisine kurutulmuş papatya ve sarı kantaronu ilave edin. Yaklaşık kırk dakika bu karışımı kısık ateşte kaynatın. Kaynayan karışımı bir kenara alıp bir gün bekletin. Ardından süzüp temiz bir sprey şişesinin içerisine koyun. Bu şekilde hazır olacaktır.

Bu karışımı haftada bir veya iki defa güvenle uygulayabileceğiniz bu karışımını saçınıza dipten uca uyguladıktan sonra, saçlarınızı doğrudan güneş ışığı görebilecek şekilde yaklaşık 1 saat bekletip ardından durulayın. Dilerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz.

Beyaz saç telleri için bitkisel saç boyası nasıl hazırlanır?

Bunun için yedi yüz elli ml su, yedi tane ceviz içi, dört çorba kaşığı toz yeşil kına, iki çorba kaşığı toz Türk kahvesi ve dört çorba kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Bir tencerenin içerisine suyu kotun. Daha sonra içerisine ceviz içlerini ilave edin ve kaynatın. Yaklaşık on beş dakika sonra cevizleri kenara ayırın, çıkan renk almış suyu bir kaseye koyun. İçerisine diğer tüm malzemeleri de ilave edip karıştırın. Karışım homojen bir kıvama gelince boyanız hazır olacaktır.

Karışımı saçlarınızın önce diplerine, daha sonra da tamamına uygulayın. Daha sonra saçlarınızı bir araya getirip streç filmle sıkı bir şekilde sarın. Saç bonesini başınıza geçirdikten sonra bu şekilde uyuyun ve sabah uyandığınızda saçlarınızı yıkayıp durulayın. Eğer bir defada tam olarak istediğiniz sonuca ulaşamazsanız haftada bir defa olmak üzere birkaç defa uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.