Doğal ürünler kullanarak saçları boyamak mümkün!

Bazen beyazladığı için bazen de sadece farklı bir hava katması için saçlarımızı boyayabiliyoruz. Fakat piyasada satılan birçok saç boyası kimyasal ürün içeriyor. Bu da zaman içerisinde saçlarımıza ve saç diplerimize zarar verebiliyor. Doğal ürünler kullanarak da saçlarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Detaylar haberimizde...



Kadınlar depresyona girdiğinde hemen saçlarında bir değişikliğe gider. Saçlarını kestirir veya boyatır. Bazen de beyazladığı için veya bir değişikliğe gitmek istediğimiz için saçlarımızı boyatmayı tercih ediyoruz. Fakat saçlarınızı boyamak için piyasada satılan kimyasal ürün içeren saç boyalarına mecbur değilsiniz. Doğal ürünler kullanarak da saçlarınızın rengini değiştirebilirsiniz.

Bitkisel saç boyaları neler?

Kına - Kınagiller familyası olarak anılan bir bitki ailesinin çiçekli bir üyesi olan kına bitkisini önce kurutup sonra da toz haline getirerek kullanıyoruz. Kınayla saçlarımızı boyarsak kızıla çalan bir renk elde edebiliyoruz. Üstelik kına sadece rengi değiştirmekle kalmıyor, fayda da sağlıyor.

Kurutulmuş papatya - Kurutulmuş papatya, saça uygulandığında saç rengini en az iki, üç ton açıyor. Fakat bunun için kurutulmuş papatyanın etkisinin güneş ışığıyla perçinlenmesi gerekir.

Siyah çay, ada çayı, karanfil, ceviz - Bu malzemeleri demlenerek kullanıldığında saçların rengini değiştiriyor. Fakat bununla da kalmayıp saç köklerini ve saç tellerini besliyor, saç derisini de temizliyor.

Evde bitkisel saç boyası nasıl hazırlanır?

Daha koyu tonda saç rengine sahip olmak istiyorsanız sizlere bir tarif vereceğiz. Bu tarif için 500 ml su, 250 g toz yeşil kına, bir avuç ada çayı, bir avuç karanfil, bir çorba kaşığı siyah çaya ihtiyacınız olacak.

Bir tencerenin içerisine 500 ml. suyu koyun. Suyun içerisine ada çayı ve karanfili ilave edin. On dakika kadar orta ateşte kaynatın. Eğer saçlarınızın çok koyu renkli olmasını istiyorsanız veya beyazlarınız varsa bu karışıma bir çorba kaşığı kadar siyah çay ekleyin. Daha sonra karışımı süzüp içerisindeki çay ve karanfil parçalarını çıkarın.

Ayrı bir kaseye kınayı alın ve üzerine kaynattığınız çaylı-karanfilli suyu ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Karışım homojen bir hal alınca ve kınada hiç topak kalmayınca bitkisel saç boyanız hazır demektir.

Karışımı saçlarınızın diplerinden ucuna doğru sürün. Daha sonra saç bonesiyle kapatın. En az iki saat bekletin. Saçlarınızın ne kadar koyu renkli olmasını istiyorsanız boyayı saçlarınızda o kadar uzun süre tutun.

Bu karışımı akşam uyumadan önce saçınıza uygulayıp bir sonraki sabah uyanınca yıkamayı da tercih edebilirsiniz. Tamamen doğal bir karışım olduğu için saçlarınız zarar görmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.