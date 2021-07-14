Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? Sivrisinek sokması nasıl engellenir?

Havaların iyice ısınmasıyla yaz ayarlını çekilmez hale getiren sivri sinekler de ortaya çıkmaya başladı. Sivrisinekler yüzünden pencerelerini bile açamıyor. Sivrisinek ısırmasından kimyasallara gerek kalmadan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Doğal bileşenlerle kısa sürede hazırlanan sivrisinek kovucuları rahat bir yaz geçirmenizi sağlayabilir. Peki doğal özlü sivrisinek kovucu neyden yapılır?

Havaların iyice ısınmasıyla yaz ayarlını çekilmez hale getiren sivri sinekler de ortaya çıkmaya başladı. Sivrisinekler yüzünden pencerelerini bile açamıyor. Sivrisinek ısırmasından kimyasallara gerek kalmadan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Doğal bileşenlerle kısa sürede hazırlanan sivrisinek kovucuları rahat bir yaz geçirmenizi sağlayabilir. Peki doğal özlü sivrisinek kovucu neyden yapılır?

Sivrisinekler yaz aylarında insanların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Parkta, bahçede, balkonda, açık havada sivrisineklerin saldırısına uğrayan insanlar günlerce kaşıntı çekebiliyor. Yaz sıcağından bunalan insanlar kendilerini dışarı attıkları zaman sivrisineklerin hedefi haline geliyor. Özellikle bu sene Aysa Kaplan Sivrisineği türü insanlara oldukça zor günler yaşatıyor. Diğer sivrisineklerden daha iri olan Asya Kaplan Sivrisineği ısırdığı yerde yara ve iltihaplanmalara neden oluyor. Vatandaşlar kimyasal sinek kovucuları kullanmak yerine doğalını kullanmak istiyor. Peki doğal sinek kovucu nasıl yapılır? Doğal sivrisinek kovucu neyden yapılır?

DOĞAL SİVRİSİNEK KOVUCU NASIL YAPILIR?

Ülkemizde son yıllarda görülmeye başlanan Asya Kaplan Sivrisineği bu yaz vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Özellikle çocuklarda ısırdığı yerde yara ve iltihap yapan bu sineklerden korunmak için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Peki Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? İşte doğal sinek kovucu için uygulamanız gereken yöntemler;

Sirk sivrisinekleri uzaklaştırır

Temel maddesi sirke olan bir sivrsinek kovucusu yapabiilirsiniz. Sirke bazlı sinek kovucu için şu adımları takip edin: Bir bardak beyaz sirke ile bir bardak suyu güzelce karıştırın. Ardından doğal içerikli bulaşık detarjanını çeyrek bardak olacak şekikde ilave edin. İyice karıştırın ve sprey şişesi ile kullanın.

Limon okaliptüs yağı

100 mL'lik bir sprey şişesi alın ve içine 10 ml limon okaliptüs yağı koyun. Ardandan da 90 ml zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ekleyin, iyice karıştırın.

Nane yağı ve Hindistan cevizi yağı

12 damla nane yağını 30 ml Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Bu karışımı doğrudan ellerinize, kollarınıza ve bacaklarınıza uygulayın.

Neem yağı ve Hindistan cevizi yağı

10 damla Neem yağı ile 30 ml Hindistan cevizi yağını karıştırın. Bunu doğrudan vücudunuzun açıkta kalan bölgelerine sürün. Bu mum sizi sivrisineklerden uzak tutacak

Limon ve karanfil

Sadece limon ve karanfil kullandığınız bu yöntemi deneyen birçok kişi, epey işe yaradığını söylüyor. Bunun için bir limonu ortadan ikiye kesin ve karanfilleri limonun kestiğiniz tarafına sık bir şekilde batırın. İç ve dış mekanlara, pencerenin önüne hatta pikniğe gittiğinizde sineklerin yaklaşmasını istemediğiniz bölgeye bu limonları yerleştirebilirsiniz. Kaynak: hayatkolay

Aromatik yağlar kullanın

Esanslı yağ karışımları gerçekten etkili sinek kovucu özelliklere sahip, üstelik evinize bıraktıkları kokular da harika. Bunun için 4 bardak elma sirkesine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı doğal bulaşık deterjanı, yaklaşık 20 damla biberiye yağı, 20 damla fesleğen yağı ve 20 damla nane yağını spreyli bir şişeye koyup karıştırın. Bu karışım karşılaşabileceğiniz birçok tariften daha güçlü ve etkilidir. Üstelik minik meyve sineklerini de uzak tutma etkisi gösterir. Karışımı evin içinde, dışında hatta çiftliklerde hayvan barınaklarında bile kullanabilirsiniz.

SİVRİ SİNEK ISIRMASINA NE İYİ GELİR?

Diş macunu, sirke, buz. bal, kullanılmış poşet çay, ve muz kabuğu sivrinek ısırmalarını rahatlatır. Bunlarla ısırlan bölgedeki kaşıntı hissi azaltılabilir.

SİVRİSİNEK NEDİR?

Sivrisinek, çift kanatlılar (Diptera) takımının Culicidae familyasından kan emici zararlı böceklerin ortak adı. Kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.

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