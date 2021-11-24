Doğal oda kokusu nasıl hazırlanır?

Hepimiz evimizin mis gibi kokmasını istiyoruz. Fakat piyasada satılan oda parfümleri vücudumuza zararlı birçok kimyasal madde içeriyor. Bu parfümleri satın almak yerine kendi doğal oda kokunuzu hazırlayabilirsiniz. Sizler için doğal oda kokusu tariflerini derledik...



Evimiz mis gibi ve tertemiz koksun istiyoruz. Bunun için piyasada satılan oda parfümlerini satın alıyoruz. Fakat bu oda parfümlerini evimize sıktığımızda ya alerjimiz azıyor, ya tenimiz acıyor ya da başımız ağrıyor. Bunun nedeni oda parfümlerinin içerdiği kimyasal maddeler. Vücudunuza zararlı bu kimyasal maddeleri solumak istemiyorsanız kendi doğal oda kokularınızı hazırlayabilirsiniz.

Ev için katı parfüm nasıl hazırlanır?

Evinizin mis gibi kokması için katı parfüm hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler bir çorba kaşığı dolusu rendelenmiş balmumu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı veya susam yağı, otuz damlayı geçmeyecek kadar esans yağdır.

Balmumunu ve tercih ettiğiniz yağı ocağın üzerinde benmari usulü eritin. Eridikten sonra içerisine istediğiniz esans yağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Soğumak üzere ağzı kapatılabilen bir kaba koyun ve katılaşmasını bekleyin.

Hava temizleyici doğal oda parfümü nasıl yapılır?

Büyükçe bir portakalı bıçakla ortadan ikiya ayırıp yarısının içini kabuğuna zarar gelmeyecek şekilde çıkartın. Daha sonra kase haline gelen portakal kabuğunun içerisini bol miktarda kaya tuzuyla doldurun. Bu portakal çanağını bir çay tabağına koyup evin bir köşesine yerleştirin. İsterseniz her oda için ayrı ayrı kaya tuzuyla doldurulmuş portakal çanakları hazırlayabilir, evin her yerinin havasını temizleyebilirsiniz.

Portakal çanaklarını iki üç hafta boyunca evinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu bozulmaya başladığında çöpe atmalı ve tekrar yenisini hazırlamalısınız. Bu parfüm sayesinde ayrıca grip, nezle, astım, migren gibi rahatsızlıkların etkilerinden kurtulabilirsiniz. Ayrıca strese, uykusuzluğa, baş ağrısına da iyi gelecektir.

Vücut için sprey parfüm nasıl hazırlanır?

Yüz ml suyun içerisine otuz damlayı geçmeyecek kadar esans yağı eklerseniz oda parfümünüz hazır olacaktır. Bu parfümü bir sprey şişesinin içerisine doldurun ve kullanmadan önce iyice çalkalayın. Bu parfümü yağ içerdiği için giysilerinize bulaştırmayın. Çıplak teninize sıkın ve yağ emilince yaklaşık 10-15 dakika sonra kıyafetlerinizi giyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.