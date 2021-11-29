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TIMETURK / GENEL / Doğal nemlendirici krem nasıl hazırlanır?

Doğal nemlendirici krem nasıl hazırlanır?

Soğuk havalar artık geldi. Cildimiz soğuğun etkisiyle kuruyor, pul pul dökülüyor, dudaklarımız çatlıyor. Sizlere tüm bu durumların önüne geçmenizi sağlayacak doğal bir nemlendirici krem tarifi vereceğiz...

59 Dakika Önce
2021-11-29 19:17:31
Doğal nemlendirici krem nasıl hazırlanır?


Artık havalar soğudu. Cildimiz bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı. Ellerimiz, yüzümüz kuruyor, pul pul dökülüyor, dudaklarımız çatlıyor ve kanıyor. Bu durumların önüne geçmek için cildimizi bol bol nemlendirmemiz gerekiyor. Piyasada satılan kimyasal içerikli ürünleri kullanmayı tercih etmiyorsanız sizler için doğal, ev yapımı bir krem tavsiyemiz olacak.

Doğal nemlendirici krem nasıl hazırlanır?

Doğal nemlendirici krem hazırlamak için bir su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı, yarım su bardağı bal mumu, yirmi damla kadar esansiyel yağ ve isteğe bağlı olarak bir veya iki ampül E vitaminine ihtiyacınız olacak. Esansiyel yağ olarak lavanta yağı, limon yağı, gül yağı veya kokusunu sevdiğiniz başka bir yağı tercih edebilirsiniz.

Ev yapımı nemlendirici kremi hazırlarken bal mumuna göre hareket etmeniz gerekir. Eğer temin ettiğiniz bal mumu küçük parçalar halindeyse bu şekilde onu kullanabilirsiniz. Eğer elinizdeki büyük ve tek parça halinde bir bal mumuysa önce onu bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın ya da rendeleyin. Tüm malzemeler hazır olunca, geniş bir cam kasenin içerisine Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve bal mumu ilave edin. Daha sonra cam kaseyi üzerine oturtabileceğiniz genişlikte bir tencere alın ve içerisine yaklaşık iki üç parmak su doldurun ve kaynamasını sağlayın. Kaynayan suyun üzerine cam kaseyi oturtun ve sudan yükselen buharla cam kasenin içerisindeki malzemelerin erimesini sağlayın. Benmari usulü erittiğiniz malzemelerin birbirlerine güzel bir şekilde karışması için eritirken tahta bir kaşıkla malzemeleri karıştırın.

Bal mumu tamamen eriyip tüm malzemeler homojen bir şekilde birbirine karışında cam kaseyi kaynayan suyun üstünden alın ve içerisine tercih ettiğiniz esansiyel yağdan yirmi damla kadar damlatın. Bazı esansiyel yağların aroması çok keskindir. Bu yüzden damla miktarını kendiniz de belirleyebilirsiniz. E vitaminin antioksidan etkisinden yararlanmak iiçin eczanelerden temin edebileceğiniz E vitamini ampüllerinden de karışımın içerisine ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ağzı hava almayacak şekilde kapanabilen, cam bir kavanozun içerisine aktarın ve soğuyup katılaşmasını bekleyin. Soğuyan nemlendirici kreminizi ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edin. Bu nemlendirici kremi gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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