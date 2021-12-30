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Doğal gaza iklim tarifesi! Doğu'daki iller daha az ödeyecek

Kademeli doğal gaz tarifesinde faturalara iklim ayarı Kış ikliminin daha soğuk olduğu bölgelerin doğalgaz faturaları daha düşük fiyatlandırılacak.

49 Dakika Önce
2021-12-30 08:29:10
Doğal gaza iklim tarifesi! Doğu'daki iller daha az ödeyecek

Elektrik faturalarındaki düzenleme sonra AK Parti hükümeti, doğal gaz faturalarını da rahatlatacak bir teklifi gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan kademeli doğalgaz faturasının da ayrıntıları netleşmeye başladı.

AK Parti'nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğal gazda kademeli tarife sisteminde elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak.

İKLİM KRİTERİ GELİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre doğal gazda faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak.

Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

ADANALI İLE ERZURUMLU VATANDAŞIN AYNI TARİFEYİ KULLANMASI ADALETSİZLİK

AK Parti kaynaklarına dayandırılan haberde kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecek olması ve doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz'deki tüketim aynı olmaması "adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesi yapıldı.

DOĞUDAKİ İLLER DAHA AZ ÖDEYECEK

Tarife bu değerlendirilmeye göre uygulanırsa Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk iller Antalya, İzmir ve Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerden daha düşük kademeli tarifeye tabi tutulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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