Doğal bir antidepresan; Sarı Kantaron

Sarı kantaron, kılıç otu, mayasıl otu ve koyunkıran gibi isimlerle de tanınır. Sarı kantarongiller ailesinden bir bitkidir. Dünyanın birçok yerinde bulunur. Sarı kantaron vücudumuza birçok fayda sağlar. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Sarı kantaron sapsarı çiçeklere sahip bir bitkidir. Dünyanın neredeyse her yerinde yetişebilen sarı kantaron, Asya'dan Amerika'ya dek dünyanın farklı kıtalarında, farklı iklimlere uyum sağlayabilir.

Halk arasında üzerindeki minik deliklerden dolayı binbirdelik otu olarak da anılır. Sarı kantaronun çiçekleri ve kökü şifa kaynağıdır. Piyasada en çok kurusu, yağı ve çayı satılmaktadır. Bu bitki, çok eski zamanlardan beri vücuda sağladığı faydalar sayesinde hep gözde olmuştur.

Sarı kantaronun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sarı kantaron antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde de vücudumuzun mikroplara karşı korunmasını sağlar. İltihap önleyici etkisi vardır. Vücutta oluşan iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlar, yaraların da hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur. Egzama, varis gibi cilt rahatsızlıkları için olumlu etkileri vardır. Sarı kantaron, çay olarak tüketilirse hazmı kolaylaştırır, iştah açıcı etkisi de vardır. Sindirim üzerinde olumlu etkileri olduğu için gastrit hastalarına da iyi gelmektedir.

Sarı kantaron ayrıca kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller. Vücudumuzdaki birçok hormonun düzenli bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur, özellikle kadınların adet dönemlerinde sıkça başvurdukları doğal bitkilerdendir. Adet sancılarını dindirme konusunda etkilidir. Menopoz dönemindeki kadınlar da sıkça bu bitkiye başvurur.

Sarı kantaron bel ve baş ağrısı gibi sık yaşanan ağrıların azalmasını sağlar. Doğal bir antidepresan etkisi gösterir ve bu sayede sinirleri yatıştırır. Bu özelliği sayesinde strese bağlı olarak oluşan uykusuzluğun, kaygı, korku gibi hislerin azalmasını sağlar. Mutluluk hormonlarının salgılanmasını destekler. Depresyondan kurtulmaya yardımcı olur. Sarı kantaron ayrıca sivilce izlerinin geçmesini sağlar. Güneş yanığı gibi cilt lekelenmelerinde de olumlu etkileri vardır.

Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır?

Taze veya kurutulmuş sarı kantaronları, çiçekleri ve saplarıyla birlikte cam bir kavanozun içerisine koyun. Bitki kavanozun en az yarısına kadar gelmelidir. Daha sonra üzerine kavanozun ağzına kadar gelecek şekilde doğal zeytinyağı ilave edin ve kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. Kavanozu günde iki üç saat güneş gören bir yerde iki veya üç ay bekletin. Her gün kavanozu bir defa güzel bir şekilde çalkalayın. İki üç ay geçtikten sonra sarı kantaron yağınız kırmızımsı bir renkte olacaktır. Bu yağın hazır olduğu manasına gelir. Temiz bir tülbentle yağı bitkiden ayırmak için süzün ve koyu renkli cam bir şişenin içerisine aktarın. Yağı serin bir yerde muhafaza edin. En az bir sene boyunca bozulmadan kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.