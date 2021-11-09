Doğal bir ağrı kesici; ardıç yağı

Servigiller familyasına ait olan ardıç Juniperus cinsindendir. İğne yapraklara sahip olan bu ağacın ilginç bir üreme hikayesi vardır. Ardıç öyle bir ağaçtır ki üremesi için başka bir türe ihtiyaç duyar. Ardıç kuşu ardıç tohumlarını yemezse çimlenme oluşmaz. Ardıç kuşu ardıç tohumlarını tüketince sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının üzerindeki kabuklar açılır. Ardıç kuşu dışkılayınca tohumlar toprağa karışır ve çimlenip ardıç ağacı oluşur.

Ardıç tohumundan ya da meyvelerinden ardıç yağı elde ediliyor. Ardıç yağı harici ve dahili olarak tüketilebiliyor.

Ardıç yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ardıç yağı antiseptik özelliktedir. Bu sayede vücudumuzdaki zararlı maddelerden kurtulmamızı sağlayarak böbreklerimizin, bağırsaklarımızın, kalbimizin ve daha birçok organımızın sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Bu organların toksinlerden arınmasını sağlar.

Ardıç yağı sayesinde romatizmal ağrılar, eklem ağrıları, kemik ağrıları, sinüzitin neden olduğu ağrıları kısa bir süre içerisinde geçirir. Ayrıca sinüzite de iyi gelir.

Ardıç yağı antiseptik özelliğiyle idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan iltihaplanmaların hızlıca iyileşmesini sağlar. Kanın temizlenmesini sağlar, kan dolaşımını düzenler, kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Saç köklerini güçlendirir ve bu sayede saç dökülmelerini azaltır. Selülit oluşumunu ve çatlak oluşumunu engeller. Ayrıca selülit ve çatlak görünümünü de azaltır, düzenli kullanımda ise yok eder.

Ardıç yağı kadınların adet dönemlerinde çektiği ağrıyı azaltır. Magnezyum eksikliğine bağlı olarak oluşan kol ve bacak kramplarının oluşmasını önler. Bronşite şifa olur. Vücutta ödemi ve şişkinliği giderir. Kanı temizleyerek böbrek sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Kasların ve gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Cildi temizler ve cilde sağlık, parlaklık kazandırır. Ciltteki yaraların ve lekelerin hızlıca iyileşmesini sağlar.

Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve depresyonla baş etmeyi kolaylaştırır. Mide spazmı, gastrit, mide krampı ve ülser gibi sorunların geçmesini sağlar. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak gaz problemini ortadan kaldırır. İshale çözüm olur.

Ardıç yağı nasıl kullanılır?

Ardıç yağını dahili bir şekilde kullanmak istiyorsanız tek başına kullanmamalısınız. Yarım su bardağı suyun içerisine veya bir küp kesme şekere beş damla ardıç yağı damlatıp tüketebilirsiniz.

Harici olarak kullanmak için on damla ardıç yağının içerisine bir iki damla zeytinyağı ekleyip karıştırarak kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.