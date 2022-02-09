Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim? Geçtiğimiz yıllarda öğretmen maaşlarını ödeyememesi ile gündeme gelen Doğa Koleji İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine devredilmişti. Bu devirden sonra öğretmenler haklarını düzenli olarak almaya devam ediyordu. Ancak Doğa Koleji'nin yeniden el değiştirdiği iddia edildi. İddiaya göre Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni de bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu'na katıldı.

Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim? Geçtiğimiz yıllarda öğretmen maaşlarını ödeyememesi ile gündeme gelen Doğa Koleji İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine devredilmişti. Bu devirden sonra öğretmenler haklarını düzenli olarak almaya devam ediyordu. Ancak Doğa Koleji'nin yeniden el değiştirdiği iddia edildi. İddiaya göre Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni de bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu'na katıldı.

Doğa Koleji Türkiye'nin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor. Eğitim kalitesi ile de adından söz ettiren Doğa Koleji son yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenlerinin maaşlarını ödeyememişti. Öğretmenler 2019 yılında maaşlarının ödenmemesi nedeniyle derslere girmeme kararı almış ve bir çok öğrenci mağdur olmuştu. Bu gelişmelerden sonra 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine devredilen Doğa Koleji'nin bir kez daha el değiştirdiği öğrenildi.

Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim?

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji'nin sahibi tekrar değişti. Doğa Koleji İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni de bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu'na katıldı

Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Parlakçı "İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak Doğa Koleji'nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. Üniversitemizin uluslararası akademik işbirliği yaptığı ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Arizona State Universitesi'nin (ASU) K12 eğitim modeli Doğa Koleji ile kuracağımız yeni yapılanmanın rehberi olacaktır. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye'nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan BİLGİ'nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacaktır'' diye konuştu.

Can Eğitim Grubu nedir?

CAN Holding Türkiye'nin eğitim geleceğine yatırım yapmayı ana iş kollarından birisi olarak seçmiştir. Bu konudaki ilk girişimi Türkiye'nin alanında en değerli markalarından birisi olan Bilgi Üniversitesi dir. Grup 2019 yılında üniversitenin vakfında söz sahibi olmuştur. .