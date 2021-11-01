Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir? Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar daha önce L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin' Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.