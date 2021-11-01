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TIMETURK / GENEL / Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir? Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar daha önce L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin' Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

1 Saat Önce
2021-11-01 14:43:52
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ölüm nedeni nedir? Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar daha önce L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın cansız bedeni yaşadığı evde bulundu. Eve giren yakınları Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın evde hareketsiz yattıpğını görğnce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapıyordu.

Doç. Dr. Dilek Dündar Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapıyordu.

Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

Doç. Dr. Dilek Dündar evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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