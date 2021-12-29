Fazla kilolarınızdan kurtulmak için diyet yapıyor fakat tatlı yemekten de vazgeçemiyorsanız sizler için diyet sufle tarifimiz olacak...



Fazla kilolarından şikayet eden insanların diyet yaparken en zorlandıkları konulardan biri de tatlıdan vazgeçmek. Fakat diyet tatlılar tüketerek şeker ihtiyacınızı az kalorili bir şekilde karşılamanız mümkün.

Sufle en sevilen tatlıların arasında yer alıyor. Diyet yaparken az kalorili bir sufle hazırlayarak şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Diyet sufle nasıl hazırlanır?

Diyet sufle hazırlamak için sekiz tane hurma, yarım su bardağından az yağlı veya yağsız süt, iki tane yumurta, üç silme çorba kaşığı kakao, üç tane kare bitter çikolata, dört çorba kaşığı tam buğday ununa ihtiyacınız olacak.

Bir kabın içerisine iki yumurtayı kırın ve köpürene kadar karıştırın. Hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve bir kabın içerisine koyun. Üzerine sıcak su ilave edip yumuşamaları için bir kenara koyun. Hurmalar biraz yumuşayınca sudan çıkartın ve bir çatal yardımıyla güzel bir şekilde ezin. Ezdiğiniz hurmaları yumurtaların üstüne ilave edin ve tekrar karıştırın. Ardından un süt ve kakao ekleyin ve çırpmaya devam edin. Hamur bütünleşince fincanların içerisine eşit miktarda bölüştürün. Hamuru güzel bir şekilde böldükten sonra her bir fincanın üstüne bir parça bitter çikolata ilave edin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yirmi dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...

Diyet sufle kaç kalori?

Diyet sufle tarifinde her bir porsiyon 230 kaloridir.

Başka bir diyet sufle tarifi daha var mı?

Diyet sufle için bir tane yumurta, yarım su bardağında az yağsız süt, iki çorba kaşığı yulaf kepeği, dört tane hurma, bir çay kaşığı kabartma tozu, üç tane kare bitter çikolata, bir çorba kaşığı kakaoya ihtiyacınız olacak.

Sütü bir kabın içerisine koyup ısıtın. Daha sonra hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve sütün içerisine ilave edip biraz bekletin. Ardından hurma ve sütü rondodan geçirin. Yumurtanın akı hariç diğer malzemeleri ilave edip karıştırmaya devam edin. Bitter çikolataları parçalayın ve hamurun içine ekleyip karıştırın. Başka bir kabın içerisinde yumurtanın beyazını güzel bir şekilde çırpın ve karışıma ilave edip tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş karıştırın. Koyacağınız kapları biraz tereyağı kullanarak yağlayın ve hamuru eşit miktarlarda hepsine dökün. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık on dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.