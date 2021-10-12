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TIMETURK / GENEL / Diyarbakır namaz vakitleri

Diyarbakır namaz vakitleri

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Diyarbakır gelmektedir. Diyarbakır’da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Diyarbakır’ın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Diyarbakır namaz vakitleri nelerdir?

2 Gün Önce
2021-10-12 12:53:07
Diyarbakır namaz vakitleri

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Diyarbakır gelmektedir. Diyarbakır'da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Diyarbakır'ın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Diyarbakır namaz vakitleri nelerdir? Diyarbakır'da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Diyarbakır'da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Diyarbakır'da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Diyarbakır'da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Diyarbakır'da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Diyarbakır'dır. Diyarbakırlı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Diyarbakır'da namaz vakitleri…

Diyarbakır namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Diyarbakır için 12 Ekim 2021 Salı ile 11 Kasım 2021 Perşembe arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

1_72

2_73

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Namaz kaç rekattır?

1. Sabah Namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz

2. Öğle Namazı 4 rekat sünnet 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet

3. İkindi Namazı 4 Rekat sünnet, 4 rekat farz

4. Akşam Namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet

5. Yatsı Namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet (3 rekat vitr vacip)

Kaç tür namaz çeşidi vardır?

1. Farz Namazlar

2. Vacip Namazlar

3. Nafile Namazlar

Abdestin farzları nelerdir (Hanefi mezhebi için)?

1- Yüzü yıkamak

2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak

3- Başın dörtte birini mesh etmek

4- Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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