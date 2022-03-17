Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Diyarbakır İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu atandı. Lütfü İmamoğlu'nun kim olduğu bu atamadan sonra vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli? sorusu son zamanlarda Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Diyarnakır'ın müftüsü Lütfü İmamoğlu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarında pek çok ilin de müftüsü değişti. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.

Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir?

Diyarbakır Müftüsü olarak atanan Lütfü İmamoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Lütfü İmamoğlu'nun biyografisi;

Lütfü İmamoğlu1967 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi.

55 yaşında olan Lütfü İmamoğlu eğitimini büyük kısmını Bayburt'ta tamamladı.

Bayburt İmam Hatip Lisesini birincilikle bitiren Lütfü İmamoğlu hafızlığını da tamamladı.

1986-1988 yılları arasında Trabzon ili Akcabat ilçesi Ağaçlı köyünde İmam-Hatip olarak görev yaptı.

1988-1990 yılları arasında Bayburt Gümüşsu köyünde İmam-Hatip olarak görev yaptı.

1990-1993 yılları arasında Suudi Arabistanın başkenti Riyad'da bulunan İmam-Muhammed Üniversitesi Usulü'd-Din Fakültesine devam etti.

1993 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı ve 1996 yılında mezun oldu.

1996 yılında İmam-Hatiplik görevine geri döndü ve 1997 yılı sonuna kadar İmam-Hatip olarak Erzurum'da görev yaptı.

1996-1997 yılları arasında kısa dönem olarak askerlik vazifesini yerine getirdi.

1998-2000 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezine devam etti ve buradaki eğitimini dereceyle bitirdi.

Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalının Hadis Bölümünden "Ebu Davud ve Süneni" adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

2000-2004 Ardahan İli Göle İlçe Müftülüğü;

2004-2008 Berlin Merkez Camii Din Görevlisi ve Berlin DİTİB Eyaletler Birliği Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği;

2008–2012 Erzurum İli Oltu İlçe Müftülüğü;

2012 -2017 Antalya İli Finike İlçe Müftülüğü yaptı.

16.10.2017 tarihinde Bursa İli Osmangazi İlçe Müftülüğü.

Lütfü İmamoğlu evli ve üç çocuk babası olan Lütfü İMAMOĞLU,

Muş İl Müftülüğünün ardından Diyarbakır Müftüsü olarak atanmıştır. .