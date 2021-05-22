Diyarbakır Havalimanı kapalı mı? Diyarbakır Havalimanı ne zamana kadar kapatıldı?

Diyarbakır Havalimanı kapalı mı? Diyarbakır'ı sık sık uçak ile ziyaret edenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Havalimanı'nın geçici süreliğine bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Diyarbakır Havalimanı kapatıldı mı? Diyarbakır Havalimanı ne zamana kadar kapatıldı? Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada '24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır.' denildi. Peki Diyarbakır havalimanı kapandı mı? Diyarbakır Havalimanı ne zaman açılacak? Diyarbakır Havalimanı'nda uçuş yok mu?

Diyarbakır Havalimanı kapalı mı? Diyarbakır'ı sık sık uçak ile ziyaret edenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Havalimanı'nın geçici süreliğine bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Diyarbakır Havalimanı kapatıldı mı? Diyarbakır Havalimanı ne zamana kadar kapatıldı? Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada "24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır." denildi. Peki Diyarbakır havalimanı kapandı mı? Diyarbakır Havalimanı ne zaman açılacak? Diyarbakır Havalimanı'nda uçuş yok mu?

Diyarbakır'da yaşayanları ve Diyarbakır'a sık sık uçak ile ulaşım sağlayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Havalimanı kapalı mı?

Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki ana pist, onarım çalışması nedeniyle kapatıldı. Pistin onarımı için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Havalimanı ne zamana kadar kapatıldı?

Valilikten "Diyarbakır Havalimanı ne zamana kadar kapatıldı" sorusuna yanıt geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 gün sürecek çalışmalar nedeniyle havalimanının uçuşlara kapatılacağı belirtilerek, "8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir" denildi.

Diyarbakır Havalimanı hakkında

Diyarbakır Havalimanı (IATA: DIY, ICAO: LTCC), Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır iline hizmet veren uluslararası havalimanı. 1952 yılında hizmete giren ve şehre uzaklığı 11 km olan havalimanı, sivil-askerî kategoridedir. 16/34 pistinin boyutları 3549x45 olup beton kaplamadır. Yolcuya açık alanlar 95.691 m² olup 1100 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. Havalimanına ulaşım taksi ve belediye otobüsleriyle sağlanmaktadır. 2008 yılı itibarıyla ILS kullanılmaya başlanmıştır; bu da düşük görüş şartlarından kaynaklanan sefer iptallerini büyük ölçüde azaltmıştır. 2016 yılında hizmete giren yeni terminal binası altı adet körüğe sahiptir.Altı adet körük dışında dört uçağa da körük dışında hizmet verebilme kapasitesindedir. Böylelikle toplam on uçağın yanaşabileceği büyüklüktedir. Yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesinin yaklaşık 5 milyon kişi olması beklenmektedir.[

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