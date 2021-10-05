Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır’ın Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsimi ile birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır'ın Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsimi ile birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Diyarbakır hava durumu..

Diyarbakır 30 günlük hava durumu (5 Ekim 2021 Salı ve 2 Kasım 2021 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Diyarbakır'da hava sıcaklığı maksimum 30 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 18 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır 'da 5 Ekim 2021 Salı ve 2 Kasım 2021 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 5 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır'da 28 Ekim Perşembe-29 Ekim Cuma ve 2 Kasım Salı tarihlerinde yağış görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 22-20 derece arasında olacaktır. Diğer günlerde ise bol bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

5 Ekim 2021 Salı Diyarbakır hava durumu

5 Ekim 2021 Salı günü Diyarbakır'da açık 25 derece hava sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: B 13 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %29

Çiy Noktası:-1 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↑ 1012 mbar

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