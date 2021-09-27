Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır’ın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır'ın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Diyarbakır hava durumu..

Diyarbakır 30 günlük hava durumu (27 Eylül 2021 Pazartesi ve 25 Ekim 2021 Pazartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Diyarbakır'da hava sıcaklığı maksimum 31 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır 'da 27 Eylül 2021 Pazartesi ve 25 Ekim 2021 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 6 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır'da 8 Ekim Cuma-9 Ekim Cumartesi ve 17 Ekim Pazar-22 Ekim Cuma tarihleri arasında yağış görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 28-23 derece arasında olacaktır. Diğer günlerde ise bol bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

27 Eylül Pazartesi Diyarbakır hava durumu

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Diyarbakır'da bol güneşli 31 derece hava sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: BKB 11 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %29

Çiy Noktası:-2 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↑ 1013 mbar

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