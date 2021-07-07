Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kimdir? Hüseyin Aşkın nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. Vatandaşlar Hüseyin Aşkın'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Hüseyin Aşkın daha önce İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktaydı. İşte Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın hayatı ve biyografisi...

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kimdir? Hüseyin Aşkın nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. Vatandaşlar Hüseyin Aşkın'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Hüseyin Aşkın daha önce İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktaydı. İşte Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Diyarbakır Eminet Müdürülüğü'ne de yeni atama yapıldı. İzmir'in eski Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Hüseyin Aşkın kimdir? Hüseyin Aşkın nereli ve kaç yaşında? İşte Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kimdir sorusunun yanıtı...

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kimdir?

Hüseyin Aşkın 1967 yılında Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi'nde dünyaya geldi.

Hüseyin Aşkın ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

Hüseyin Aşkın 1990-1991 yılları arasında ABD'nin Minnesota Eyaletinde yabancı dil eğitimi aldı. Aynı tarihlerde asayiş hizmetleri konusunda Eyalet Polisiyle birlikte çalışmalar yaptı.

Komiser Yardımcılığında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerinde ekip amiri olarak görev yaptı. Komiser rütbesinde Başbakanlık Koruma Müdürlüğü ve Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştı.

1994 yılında ABD'nin Georgia Eyaleti Federal Güvenlik Eğitim Merkezinde terörle mücadele ve özel operasyonlar konusunda programa katıldı.

1997-1998 yıllarında Hakkâri ili, Çukurca ilçesi, Hakantepe Sınır Jandarma Bölüğünde Yedek Subay Tim Komutanı ve Bölük Komutan Vekili olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Başkomiser rütbesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliklerinde büro amiri olarak görev yaptı.

2000 yılında Kanada Kraliyet Atlı Polis Teşkilatında önemli suçların soruşturulması konusunda çalışmalarda bulundu.

Emniyet Amirliği rütbesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında Toplumsal Olaylar Şube Müdür Vekili olarak çalıştı.

2002 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “Polisin İmajı” konusunda yazdığı tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

4. Sınıf ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbelerinde sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde Ulaştırma, İç Hizmetler, Fabrika ve Kademeler Şube Müdürü ve Malatya Emniyet Müdürlüğünde Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Hüseyin Aşkın 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde, Yozgat ve Elmadağ Polis Meslek Yüksekokullarında öğretmen emniyet müdürü olarak çalıştı.

2009 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen proje yarışmasında “Polisin Hitap Tarzı” konulu çalışması en iyi proje seçildi.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora çalışmalarını, 2019 yılında “Bölücü Terörle Mücadelede Algı Yönetimi” konusunda yazdığı teziyle tamamladı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendirildi.

26.10.2016 günlü kararname ile İzmir Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Hüseyin Aşkın 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameyle Diyarbakır Eminiyet Müdürü olarak atandı.

Hüseyin Aşkın iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hüseyin Aşkın evli ve iki çocuk babasıdır.​

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