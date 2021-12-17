Diyarbakır doğal gaz ne zaman gelecek? Diyarbakır'da doğalgaz hangi ilçelere gelecek? Diyarbakır'ın doğalgaz bulunmayan ilçeleri doğalgaza kavuşuyor. Temiz ve zahmetsiz enerji olan doğalgazın Diyarbakır'da Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerine verilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağı açıklandı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da Diyarbakır'a doğalgaz mı geliyor? sorusunu sormaya başladı. Peki Diyarbakır'da doğalgaz nerelere verilecek? Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta Diyarbakır'da 6 ilçeye gaz arzı sağlanacak.

Diyarbakır doğal gaz ne zaman gelecek? Diyarbakır'da doğalgaz hangi ilçelere gelecek? Diyarbakır'ın doğalgaz bulunmayan ilçeleri doğalgaza kavuşuyor. Temiz ve zahmetsiz enerji olan doğalgazın Diyarbakır'da Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerine verilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağı açıklandı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da Diyarbakır'a doğalgaz mı geliyor? sorusunu sormaya başladı. Peki Diyarbakır'da doğalgaz nerelere verilecek? Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta Diyarbakır'da 6 ilçeye gaz arzı sağlanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden doğalgaz bekleyen Diyarbakırlıları sevindirecek bir açıklama geldi. Belediye 6 ilçeye doğalgaz ulaştırılması için çalışmalara başlandığını açıkladı. Doğalgazı olmayan vatandaşlar da Diyarbakır doğal gaz ne zaman gelecek? Diyarbakır'da doğalgaz hangi ilçelere gelecek? sorularına yanıt araaya başladı.

Diyarbakır'da doğalgaz hangi ilçelere gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık koordinasyonunda, BOTAŞ, DİYARGAZ ve ilgili dağıtım şirketleriyle yapılan toplantıda kentte doğalgaz bulunmayan Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp “2021-2026 Döneminde Doğal Gaz Arzı Planlanan Yerleşim Yerleri” arasına alınması kararı alındı. Karar kapsamında 6 ilçeye gaz arzı sağlayacak iletim hatları DİYARGAZ, kamulaştırma işlemleri ise BOTAŞ tarafından yürütülecek.

Diyarbakır doğal gaz ne zaman gelecek?

İlk etapta ilçelere gidecek iletim hatlarının hangi güzergah üzerinde gidileceği tespit edilerek yapılacak etüt ve proje çalışmalarının ardından Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri projelerle ilgili kararları alacak.

DİYARGAZ, hazırladığı projeyle Çınar ve Hani'ye 2023'te, Lice'ye 2024'te, Kocaköy ve Dicle'ye 2025'te, Kulp'a ise 2027'de doğalgaz ulaştırmayı hedefliyor.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.