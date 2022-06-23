Diyarbakır’dan acı haber!

İçişleri Bakanlığı, dün Lice'de gerçekleştirilen ‘‘EREN ABLUKA-18' operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un şehit olduğunu açıkladı. Operasyonda 1 asker ise yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘‘EREN ABLUKA-18 Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" .