Diyarbakır'da SİHA destekli operasyon
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki SİHA destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2021-09-12 10:07:00
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki SİHA destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, jandarma komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.
Eren-2 operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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