Diyarbakır'da korkutan deprem
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
2021-07-16 12:04:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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