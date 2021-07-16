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TIMETURK / GENEL / Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 Saat Önce
2021-07-16 12:04:23
Diyarbakır'da korkutan deprem

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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