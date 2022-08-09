Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl? Diyarbakır Hava Durumu

Diyarbakır Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. Tarih öncesine dayanan Diyarbakır, birçok medeniyete beşiklik ederek günümüze kadar gelmeyi başarmış önemli illerdendir. Tarihi, mimarisi, doğal güzellikleri ve birbirinden lezzetli mutfağı ile ilgi odağı olan şehirlerdendir. Artan Ağustos sıcaklıkları ile beraber Diyarbakır ili hakkında en çok araştırılan konular arasında hava durumu yer almakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar...