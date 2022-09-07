Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl? Diyarbakır 15 Günlük Hava Durumu
Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirlerinden Diyarbakır ilinin hava durumuna değineceğiz. Diyarbakır'da bugün hava nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-07 17:58:34
Diyarbakır Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
22°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
22°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
23°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
24°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
24°
|
12 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
26°
|
13 Eyl Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
24°
Diyarbakır Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
22°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
22°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
23°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
24°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
24°
|
12 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
26°
|
13 Eyl Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
24°
|
14 Eyl Çar
|
Bazı kesimlerinde yağış
|
Yağış Oranı 55
|
32°
|
15°
|
15 Eyl Per
|
Aralıklı görünen güneş
|
Yağış Oranı 1
|
30°
|
15°
|
16 Eyl Cum
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
15°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
16°
|
18 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
33°
|
16°
|
19 Eyl Pzt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
33°
|
16°
|
20 Eyl Sal
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
33°
|
17°
|
21 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
32°
|
17°
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