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Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl? Diyarbakır 15 Günlük Hava Durumu

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirlerinden Diyarbakır ilinin hava durumuna değineceğiz. Diyarbakır'da bugün hava nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

12 Dakika Önce
2022-09-07 17:58:34
Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl? Diyarbakır 15 Günlük Hava Durumu

Diyarbakır Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

22°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

22°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

23°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

24°

12 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

26°

13 Eyl Sal

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

35°

24°

Diyarbakır Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

22°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

22°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

23°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

24°

12 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

26°

13 Eyl Sal

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

35°

24°

14 Eyl Çar

Bazı kesimlerinde yağış

Yağış Oranı 55

32°

15°

15 Eyl Per

Aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 1

30°

15°

16 Eyl Cum

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

31°

15°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

16°

18 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 1

33°

16°

19 Eyl Pzt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

33°

16°

20 Eyl Sal

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

33°

17°

21 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 10

32°

17°

.

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