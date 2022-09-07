Diyarbakır’da Bugün Hava Nasıl? Diyarbakır 15 Günlük Hava Durumu

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirlerinden Diyarbakır ilinin hava durumuna değineceğiz. Diyarbakır'da bugün hava nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...