Diyarbakır Anneleri, evlat nöbetini 24 saat tutacak

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini gece de sürdürecek.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini gece de sürdürecek.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci gününe girdi.

Anne ve babalar, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece nöbetine başladı.

Diyarbakır anneleri, kararı "Türkiye Nöbete" adıyla yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.

Annelerden Ayşegül Biçer, "Artık gece nöbetlerimiz de başladı. Çünkü üçüncü yıla gireceğiz. 3 Eylül 2021 üçüncü yılımız olacak. Bugün 720 gündür bu anne ve babalar evlat nöbeti tutmakta. Tüm anne ve babalara çağrıda bulunuyoruz. Gelin bizlere katılın evlatlarınızı, hakkınızı isteyin. Çünkü biz hakkımız istedik 31 tane evladımıza kavuştuk." dedi.

Biçer, "Buradan bir çağrıda bulunuyoruz. 3 Eylül 2021'de sabah saat 10.00 civarında burada herkes PKK'ya yeter artık demek istiyorsa yanımıza gelsin, destek versin." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.