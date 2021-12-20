Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? Kar ne zaman yağacak?

Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır'ın Aralık ve Ocak ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Kış mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle sonbahar mevsiminin başlaması ile vatandaşlar yağmur, kar ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Diyarbakır hava durumu..

Diyarbakır 30 günlük hava durumu (20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Diyarbakır'da hava sıcaklığı maksimum 8 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 4 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır 'da20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı -5 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır'da 31 Aralık Cuma ve 2 Ocak Pazartesi tarihleri arasında karla karışık yağmur görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 7 derece olacaktır. Diğer günlerde ise bol bulutlu ve hafif yağışlı bir hava hakim olacaktır.

20 Aralık 2021 Pazartesi Diyarbakır hava durumu

20 Aralık 2021 Pazartesi günü Diyarbakır'da şiddetli yağışlı bir hava hakim iken, hava sıcaklığı 6 derece ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GD 17 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %87

Çiy Noktası:4 C

Bulut Oranı: %100

Basınç: ↓ 1008 mbar

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