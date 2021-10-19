Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır’ın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Diyarbakır'ın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Diyarbakır'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle sonbahar mevsiminin başlaması ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Diyarbakır hava durumu..

Diyarbakır 30 günlük hava durumu (19 Ekim 2021 Salı ve 16 Kasım 2021 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Diyarbakır'da hava sıcaklığı maksimum 26 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır 'da19 Ekim 2021 Salı ve 16 Kasım 2021 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 2 derece olarak ölçülmüştür. Diyarbakır'da 5 Kasım Cuma ve 6 Kasım Cumartesi tarihleri arasında yağış görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 19-20 derece arasında olacaktır. Diğer günlerde ise bol bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

19 Ekim Salı Diyarbakır hava durumu

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Diyarbakır'da bol güneşli 24 derece hava sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: B 11 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %39

Çiy Noktası:4 C

Bulut Oranı: %45

Basınç: ↑ 1016 mbar

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