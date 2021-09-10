Diyanet TV için 30 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker, ışıkçı alacak. Başvurular, 13 Eylül'de başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker, ışıkçı alacak. Başvurular, 13 Eylül'de başlıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda münhal bulunan; unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 (otuz) kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

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