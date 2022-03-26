Diyanet İşleri Başkanlığı 265 vaiz alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 vaiz alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; müracaatlar 28 Mart - 11 Nisan 2022 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.



Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek. .