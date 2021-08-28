Diyanet Akademisi nedir? Diyanet Akademisi'ne sınavla mı girilecek? Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak isteyenlere yeni şartlar getirileceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.

Diyanet Akademisi nedir? Diyanet Akademisi'ne sınavla mı girilecek? Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak isteyenlere yeni şartlar getirileceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.

Diyanet Akademisi'nin kurulması için çalışmaşara başlandı. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifine göre imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine hizmet öncesi yüksek eğitim verecek ve Diyanet'e bağlı kurumlarda görev yapmak için Diyanet Akademisinden mezun olmak gerekecek.

Diyanet Akademisi nedir?

AK Parti, imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine, “hizmet öncesi yüksek eğitim” verecek “Diyanet Akademisi”nin kurulmasına ilişkin kanun teklifini tamamladı.Akademi, “Dini Yüksek İhtisas”, “Dini İhtisas” ve “Eğitim Merkezi” olarak üç bölümden oluşacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Diyanet Akademisi” kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması ve 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, Diyanet kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim vermek üzere “Diyanet Akademisi” kurulacak.

AK Partili yetkililer, “model din görevlisi” ihtiyacına dikkat çekerek, düzenlemeyle “din istismarının” önüne geçecek nitelikli, donanımlı, kıraatı, hitabeti iyi din görevlilerinin yetişmesinin sağlanacağına işaret etti. AK Parti, İslam dininin çağın yeni sorularına doğru yanıtları vermesini mümkün kılacak yeterlilikte din personelinin yetişmesinin elzem olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü yer almaktadır.

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