Diyabet hastaları bu besinleri tüketirse...

Diyabet (şeker) hastalığı kalıtımsal ve çevresel sebepler sonucu ortaya çıkan metabolik bir bozukluktur. Aynı zamanda diyabet ömür boyu devam eden, kronik bir rahatsızlıktır. Peki diyabet hastaları daha kaliteli bir yaşam için hangi besinleri tüketmeli? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Vücut için yeterli insülini üretemeyen veya insülini olması gerektiği gibi kullanamayan pankreas nedeniyle ortaya çıkan hastalık diyabet (şeker) hastalığı olarak adlandırılır. Diyabet hastalığı kalıtımsal veya çevresel nedenler sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ömür boyu devam eden ve kronik bir hastalık olan diyabet beslenme düzeninden oldukça etkilenir. Beslenme şeklinizi düzenleyerek diyabetten korunabilir veya diyabet hastasıysanız daha kaliteli bir hayat sürebilirsiniz.

Diyabet hastaları hangi besinleri tüketmeli?

Tarçın - Tarçın, vücutta glikoz emilimini azaltır, bu sayede şekerin vücudumuza verebileceği zararları en az seviyeye indirir. Tarçın, tatlı yeme isteğini de baskılama konusunda oldukça etkilidir. İçeceklerinizin içerisine ilave ettiğinizde veya yoğurdun üzerine koyduğunuzda tarçının bu faydalarından siz de yararlanabilirsiniz.

Zerdeçal - Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin isimli madde kan şekerini dengeler, yüksek kan şekerinin normal seviyelere inmesine yardımcı olur. Antiflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğu için diyabet hastalığı yüzünden ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirir. Zerdeçalın bu özelliklerinden faydalanmak için zerdeçal sütü hazırlayabilirsiniz.

Zencefil - Zencefil de tıpkı zerdeçal gibi antiflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede kan şekerini dengeler.

Soğan - Soğan içerisinde bulunan faydalı bileşenler sayesinde çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

Sarımsak - Sarımsak antidiyabetik etkileri sayesinde şeker hastalığının neden olduğu problemleri yok etmede çok başarılıdır. Kan şekerini dengeler ve diyabetin zararlı etkilerini en aza indirir.

Ceviz - Günde iki tam ceviz tüketmek diyabete iyi gelmektedir. Ceviz ayrıca vücuttaki iltihaplanmalara ve yüksek kolesterole de iyi gelmektedir.

Lahana - Lahana kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu etkisinden yararlanmak için onu çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz.

Zeytinyağı - Zeytinyağı insülin direncinin azalmasına yardımcı olur.

Çörek otu - Çörek otu ani bir şekilde yükselebilen kan şekerinin yükselmesine engel olur ve kan şekerini dengede tutar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.