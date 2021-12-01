Diyabet hastaları bu besinlerden uzak durmalı!

Diyabet (şeker) hastalığı kalıtımsal ve çevresel nedenler sonucu ortaya çıkan metabolik bir bozukluktur. Ayrıca diyabet ömür boyu devam eden, kronik bir rahatsızlıktır. Peki diyabet hastaları daha kaliteli bir yaşam için hangi besinlerden uzak durmalı? Sizler için araştırdık...



Vücut için yeterli insülini üretemeyen veya insülini olması gerektiği gibi kullanamayan pankreas yüzünden ortaya çıkan hastalığa diyabet (şeker) hastalığı denir. Diyabet kalıtımsal veya çevresel nedenler sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ömür boyu devam eden ve kronik bir hastalık olan diyabet beslenme düzeninden çok etkilenir.

Beslenme şeklinizi düzenleyerek diyabet hastalığından korunabilir veya diyabet hastasıysanız daha kaliteli bir hayat sürebilirsiniz.

Diyabet (şeker) hastaları hangi besinlerden uzak durmalı?

Aşırı ve rafine karbonhidrat alımı diyabet hastalarına hiç iyi gelmiyor. Bu yüzden beyaz undan yapılan ekmek ve diğer hamur işleri değil tam buğday unundan yapılan veya tam tahıllı ekmeklerden az miktarlarda yemeliler.

Beyaz pirinç, karbonhidrat bakımından zengindir. Bu yüzden diyabet hastaları için uygun bir besin değildir. Diyabet hastaları beyaz pirinç yerine esmer pirinçten dikkatli bir şekilde tüketebilir.

Kanda bulunan sodyumun dengesi, diyabet rahatsızlığı olan insanlar için çok önemlidir. Bu yüzden sodyum eklenmiş konserve gıdalar tercih edilmemesi gereken besinlerdendir. Diyabet hastaları konserve yerine taze sebze ve meyveler tüketmelilerdir.

Turşular da genel olarak sodyum açısından zengindir. Diyabet hastaları turşu tüketecekse düşük sodyumlu ve tuzsuz turşuları tercih edebilir.

Reçel de diğer şekerli yiyecekler gibi diyabet hastaları için zararlıdır. Bu yüzden şekersiz hazırlanan reçeller veya doğal yollarla hazırlanan meyve pürelerini diyabet hastaları tercih etmelidir.

Pestil gibi tatlılar da meyveler kullanılarak hazırlansa da yüksek oranda şeker içerirler. Bu yüzden kandaki glikoz seviyesini hızlıca artıracağı için diyabet hastaları pestil gibi tatlıları az veya hiç tüketmemelidir.

Tavuk, köfte gibi bol yağda kızartılan ya da yapısı gereği yağlı olan et yemekleri de diyabet hastaları için risk taşıyan besinlerdendir. Diyabet hastaları kızartma yöntemini değil, haşlamayı, fırınlamayı ve ızgara etmeyi tercih etmelidir.

Diyabet hastaları tavuk, horoz ya da ördek gibi kümes hayvanlarını tüketirken bunları derileriyle birlikte tüketmemeliler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.